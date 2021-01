Covid, l'Ema approva il vaccino di AstraZeneca per i maggiorenni

L'Ema ha dato il via libera al vaccino sviluppato da AstraZeneca per le persone dai 18 anni. L'Agenzia europea del farmaco ha dichiarato di aver "raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata" per il medicinale britannico. Il vaccino può essere inoltre utilizzato per gli over 55 "anche se non ci sono ancora molti dati, poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un'età compresa tra i 18 e i 55 anni".