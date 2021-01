Covid, la Germania non esclude controlli alle frontiere per la variante Gb

Afp

Di fronte al rischio della diffusione della variante britannica del coronavirus, la Germania non esclude del tutto i controlli alle frontiere. Lo ha riferito la cancelliera Angela Merkel, spiegando che Berlino "vuole mostrare a Bruxelles di voler agire in modo preventivo". E ha aggiunto: "Dobbiamo agire ora, questa mutazione potrebbe portare il numero dei contagi a esplodere in modo esponenziale".