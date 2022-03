Covid, isole Samoa in lockdown dopo primo contagio

Da sabato le isole Samoa, Nuova Zelanda, entreranno in lockdown a causa del suo primo focolaio di Covid.

E' bastato un solo caso, una donna che stava per lasciare il Paese è risultata positiva, per spingere le autorità sanitarie a imporre la misura di contenimento del virus. Finora le isole Samoa erano tra i pochi posti al mondo in cui non erano stati segnalati focolai di Covid.