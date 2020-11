Covid, in Ungheria l'epidemia si aggrava: pieni poteri per Orban 

-afp

In Ungheria il Covid continua a diffondersi sempre di più e il premier Viktor Orban annuncia, come già accaduto in primavera, il ricorso ai pieni poteri. Governerà con decreti per 90 giorni e potrà abrogare anche leggi vigenti, senza l'intervento del Parlamento. Per contenere l'epidemia, il governo ha inoltre annunciato il coprifuoco per la notte. Resteranno invece aperti ristoranti, locali, negozi e scuole.