Covid, in Spagna rallenta il ritmo dei contagi tra i giovani

Il ritmo dei contagi di Covid in Spagna sembra iniziare a perdere la forza esplosiva delle ultime settimane e tra i giovani, i più colpiti dalla nuova ondata, l'incidenza sta calando. Lo si apprende dall'ultimo aggiornamento del ministero della Sanità. L'evoluzione della trasmissione dei contagi, tuttavia, varia a seconda delle Regioni: in Catalogna il calo è sempre più accentuato, mentre a Madrid l'incidenza è ancora in fase ascendente.