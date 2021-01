Covid, in Gran Bretagna picco di oltre 60mila casi e 1,3 milioni di vaccinati

LaPresse

La Gran Bretagna raggiunge il picco di contagi da Covid-19: i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 60.916, per la prima volta oltre la soglia dei 60mila. Cresce inoltre la preoccupazione per la risalita del numero dei decessi, a livelli vicini a quelli dei picchi di primavera: 830 in più rispetto a lunedì. Intanto salgono a oltre 1,3 milioni le dosi di vaccino somministrate nel Regno Unito.