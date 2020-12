Covid, in Brasile 1.111 morti nelle ultime 24 ore

Afp

Sono 1.111 i morti di Covid-19 registrati in Brasile nelle ultime 24 ore. Lo rivela il ministero della Salute. Si tratta del più alto numero di vittime in un giorno dal 15 settembre, quando i morti furono 1.113. Dall'inizio della pandemia, il bilancio delle vittime in Brasile sale a 192.681. In totale l'America Latina arriva a superare i 500mila morti per coronavirus.