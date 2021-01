Covid, impennata di contagi in Francia: si sospetta nuova variante

Italy Photo Press

"Fiammate" di contagi, esplose in modo esponenziale in alcune zone della Francia, hanno alimentato negli ultimi giorni l'ipotesi di una nuova variante sconosciuta del Covid-19, più contagiosa di quelle osservate finora nel Paese. Nell'ospedale di Compiégne, a nord di Parigi, sono 160 i pazienti contagiati. Analogo fenomeno è stato segnalato in diversi ospedali, dove si registra una media di infezioni molto più alta di quella nazionale.