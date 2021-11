Covid, il Brasile incentiva la terza dose a tutti gli over 18

Ansa

Il governo brasiliano ha annunciato una campagna per la terza dose di vaccini contro il coronavirus a tutti gli over 18 che abbiano fatto la seconda cinque mesi fa. Secondo il ministero della Salute, rientrerebbero in questa condizione circa 12 milioni di persone. In Brasile attualmente 125,5 milioni di persone hanno già ricevuto due dosi dei vaccini.