Covid, Gb teme ondata di ricoveri e valuta ipotesi di ospedali da campo

Ansa

L'Nhs, il servizio sanitario britannico, pensa anche all'opzione estrema di creare "ospedali da campo", gestiti in parte da personale medico dell'esercito, nel caso di un'ondata ingestibile di ricoveri in Inghilterra a causa della variante Omicron. Le strutture sorgerebbero nei parcheggi degli ospedali esistenti. A scriverlo è la stampa locale, secondo cui Nhs avrebbe chiesto ai dirigenti sanitari di fare piani anche in questo senso.