Covid, Gb: presto l'uso della mascherina sarà una scelta personale

Afp

La Gran Bretagna sta per entrare in un periodo senza restrizioni legate al Covid, con la possibilità per i cittadini di decidere se indossare o no le mascherine. Lo ha affermato il ministro di Aree urbane e comunità locali Robert Jenrick. Tutte le misure di contenimento dovrebbero essere revocate il 19 luglio, ma la British Medical Association ha suggerito di non eliminarle tutte, auspicando proprio di continuare a utilizzare le mascherine oltre luglio.