Covid, Ecdc: "In Ue aumento casi del 64,3% in una settimana"

Ansa

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al 15 luglio 2021 "c'è stato un aumento del 64,3% dei casi settimanali di Covid rispetto alla settimana precedente". La tendenza è in aumento in 20 Paesi. Il quelli più colpiti gli aumenti e i tassi di notifica più elevati sono stati segnalati tra i 15 ei 24 anni, con aumenti limitati nelle persone di età superiore ai 65 anni. Il tasso di occupazione ospedaliera rimane stabile.