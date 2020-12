Covid, da Francia e Gb piano congiunto per far ripartire i trasporti

-afp

Secondo la Bbc Francia e Gran Bretagna avrebbero messo a punto un piano congiunto per far ripartire i trasporti dopo il blocco dovuto alla nuova variante del coronavirus. Le misure sarebbero state discusse direttamente fra Emmanuel Macron e Boris Johnson ed entrerebbero in vigore da mercoledì, ha spiegato Clement Beaune ministro per l'Europa del governo francese.