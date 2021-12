Covid, Corea del Sud approva nuovo farmaco per uso orale

Afp

In Corea del Sud è stato approvato il nuovo farmaco di Pfizer per uso orale contro il Covid: è la prima pillola ad essere utilizzata nel Paese per combattere il coronavirus. Paxlovid, secondo gli esperti, riduce notevolmente le probabilità di ricovero in ospedale o di morte nei pazienti ad alto rischio. I contagi sono scesi, nelle ultime 24 ore, sotto quota 5mila per la prima volta in 20 giorni.