Covid, Congresso Usa stanzia 900 miliardi di fondi per rilancio economia

Afp

Il Congresso degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo sullo stanziamento di circa 900 miliardi di dollari come stimoli all'economia, per far fronte alla crisi dovuta al coronavirus. "Gli aiuti sono in arrivo", ha fatto sapere il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell. Sul versante democratico, Nancy Pelosi, speaker della Camera, ha commentato sottolineando come sia un "primo passo, ma dobbiamo fare di più".