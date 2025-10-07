Sudan, Corte penale internazionale condanna miliziano per crimini di guerra

La Corte penale internazionale ha condannato un capo della famigerata milizia sudanese Janjaweed per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Darfur. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, noto anche con il nome di battaglia Ali Kushayb, è stato ritenuto colpevole di molteplici crimini, tra cui stupro, omicidio e tortura, compiuti tra agosto 2003 e aprile 2004. La Corte ha fornito dettagliati resoconti strazianti relativi a stupri di gruppo, abusi e uccisioni di massa. In un'occasione Abd-Al-Rahman ha caricato circa 50 civili su camion, picchiandone alcuni con asce prima di farli sdraiare a terra e ordinare alle sue truppe di ucciderli a colpi di arma da fuoco. L'imputato ha negato tutte le accuse dopo aver contestato la sua identità, dicendo alla Corte di essere l'uomo sbagliato.