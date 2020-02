Coronavirus, Wuhan: "Nessun allentamento della quarantena"

Le autorità di Wuhan hanno deciso di annullare l'allentamento parziale delle regole sulla quarantena annunciato in mattinata perché "diffuso senza il consenso" della leadership locale. Lo comunica la municipalità in una nota. Non è chiaro se si tratta di una situazione temporanea dovuta appunto a un errore di comunicazione oppure se di un segnale che la malattia non sta ancora mollando la presa sulla città epicentro dell'epidemia.