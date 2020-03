Coronavirus, von der Leyen: "Spagna non è sola, avrà aiuti sanitari"

"Lasciatemi esprimere la mia solidarietà agli spagnoli, che soffrono così tanto in questi giorni, e la mia gratitudine al personale sanitario che lavora instancabilmente in Spagna". Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una intervista a El Pais, "La Spagna non è sola. Nessun paese dell'Ue può superare questa crisi da solo, ma insieme svilupperemo la forza per combattere il virus e far riprendere l'economia".