Coronavirus, Usa: "Vogliamo più informazioni dalla Cina"

Ansa

Washington vuole più informazioni da Pechino e nutre "preoccupazioni" per le indagini dell'Oms in Cina sull'origine del coronavirus. E' quanto afferma la Casa Bianca. Un team di esperti dell'Organizzazione mondiale della Sanità si è recato nei giorni scorsi a Wuhan, prima città focolaio del Covid-19 nel mondo, proprio per capirne l'origine ma, ha spiegato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, "ogni ipotesi resta aperta".