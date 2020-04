Coronavirus, Usa: bilancio record di quasi 2.600 morti in 24 ore

Nell'emergenza coronavirus gli Stati Uniti hanno fatto registrare un nuovo triste record, con circa 2.600 morti in più in 24 ore. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University si tratta del bilancio giornaliero più pesante registrato da un Paese. In particolare sono state registrate 2.569 vittime tra le 20:30 locali di mercoledì e il giorno precedente allo stesso orario. Questo porta il bilancio totale delle vittime americane a 28.326.