Coronavirus, Trump: presto il vaccino, produrremo 500 milioni di dosi

Potrebbe arrivare "molto presto" il vaccino per il coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, in una conferenza stampa alla Casa Bianca sul Covid-19. Gli Usa, ha sottolineato Trump, saranno pronti a produrre 500 milioni di dosi. Gli Stati Uniti hanno aumentato anche la produzione di mascherine, guanti e componenti per farmaci generici così da facilitare l'autonomia americana dall'estero per le medicine.