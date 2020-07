Coronavirus, Tar tedesco sospende lockdown per distretto mattatoio

Il tribunale amministrativo tedesco del Nordreno-Vestfalia ha decretato la sospensione del lockdown nel distretto di Guetersloh, dove si era tornati alle misure restrittive, in seguito all'esplosione del focolaio di coronavirus del mattatoio Toennis. Secondo la sentenza, il Land avrebbe dovuto decidere in modo differenziato, e un regime di chiusura per tutto il distretto non era giustificabile.