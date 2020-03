Coronavirus, superati i 6mila morti in tutto il mondo

Il numero di morti per coronavirus nel mondo ha superato quota 6mila dopo l'annuncio da parte della Spagna di 105 nuovi decessi. In totale sono morte 6.036 persone 159.844 sono rimaste contagiate. La Cina resta il Paese con il più alto numero di vittime (3.199) ma ora è in Europa che l'epidemia progredisce rapidamente: nel Vecchio Continente sono 1.907 i morti di cui 1.441 in Italia e 288 in Spagna, i due Paesi europei maggiormente colpiti.