Coronavirus, Speranza: "Serve coordinamento più forte tra i Paesi Ue"

Per affrontare l'emergenza coronavirus "serve un coordinamento più forte dei Paesi dell'Unione europea, davanti al rischio per la salute l'Europa deve essere unita". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione al comitato parlamentare su Schengen, sottolineando che ribadirà tale richiesta al vertice, sollecitato dall'Italia, che si terrà giovedì a Bruxelles.