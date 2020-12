Coronavirus, primo vaccino in Germania a una donna di 101 anni

In Germania è stato effettuato il primo vaccino contro il coronavirus. Lo riportano i media locali, precisando che a essere vaccinata è stata una donna di 101 anni, Edith Kwoizalla, nella Sassonia-Anhalt. L'anziana è stata vaccinata in una casa di cura insieme al personale sanitario della struttura. La campagna vaccinale in Germania vedrà il via ufficialmente domenica in tutti i Laender, in concomitanza col Vax Day indetto dall'Ue.