Coronavirus, prima vittima fuori da Asia: turista cinese muore in Francia

Una persona è morta in Francia per le conseguenze del coronavirus ed è la prima vittima fuori dall'Asia. Si tratta di un turista cinese di 80 anni, come ha spiegato il ministro della Sanità a Parigi. L'uomo, ricoverato per il Covid-19, era arrivato in Francia dalla provincia di Hubei il 5 gennaio ed era stato ricoverato in isolamento il 25. Le sue condizioni si erano aggravate velocemente, fino al decesso.