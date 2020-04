Coronavirus, Oms: rinviate le vaccinazioni, bambini a rischio

"Mentre stiamo pagando un caro prezzo per il Covid-19, l'Oms è profondamente preoccupata per l'impatto che la pandemia avrà su altri servizi sanitari, in particolare per i bambini". Lo ha detto il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "I bambini - ha proseguito - possono essere a basso rischio di morire o di ammalarsi gravemente per il Covid-19, ma possono essere ad alto rischio per altre malattie".