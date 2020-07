Coronavirus, la Ue autorizza l'uso del farmaco Remdesivir

La Commissione europea ha autorizzato il medicinale Remdesivir per il trattamento del coronavirus Covid-19. L'autorizzazione ha seguito una procedura accelerata: arriva infatti una settimana dopo la raccomandazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), e l'approvazione da parte degli Stati membri. Si tratta di tempi record, in periodi normali ci vogliono oltre due mesi perché si passi dalla domanda all'autorizzazione Ue.