Coronavirus, Johnson: in Gb progressi incoraggianti ma non è ancora finita

IPA

"Ci sono stati alcuni progressi incoraggianti questa settimana nella lotta al coronavirus, ma non è ancora finita. Questo weekend per favore state a casa per proteggere l'Nhs e salvare vite umane". A dirlo in un tweet il premier britannico Boris Johnson, spiegando che "la vaccinazione sta procedendo ad alta velocità. Abbiamo 10.9 milioni di dosi e credo che il 90% del gruppo 75-79 anni sia stato raggiunto e quasi il 90% degli over 80".