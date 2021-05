Coronavirus, in India superata la soglia di 4mila morti in un giorno

IPA

L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. I 4.187 decessi registrati nelle ultime 24 ore hanno portato il bilancio complessivo dell'India a 238.270 vittime del virus dall'inizio della pandemia. Sempre nelle ultime 24 ore, si contano altri 401.078 nuovi casi di positività. Sono ora quasi 21,9 milioni le persone colpite dal virus nel Paese.