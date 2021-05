Coronavirus, in India picco di morti: quasi 3.700 nelle ultime 24 ore

IPA

In India sono stati 3.689 i morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Le autorità hanno inoltre segnalato 392.488 nuovi contagi, per l'undicesimo giorno consecutivo con 300mila casi. Intanto nel Paese è iniziata la terza fase di vaccinazione, aperta a tutte le persone di età superiore ai 18 anni; finora sono state somministrate oltre 156 milioni di dosi.