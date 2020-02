Coronavirus, in Gran Bretagna due scuole chiuse dopo gite in Italia

Ragazzi a casa e due scuole chiuse per una settimana in Gran Bretagna. E' la decisione presa da due istituti britannici, Trinity Catholic College di Middlesbrough e Cransley Private School nel Cheshire, dopo il ritorno di alcuni studenti da due gite scolastiche nel nord Italia. La prima scuola ha segnalato "pochi casi" di sintomi influenzali, mentre la seconda ha deciso lo stop per pure "ragioni precauzionali". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui