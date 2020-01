Coronavirus, il Consiglio Ue attiva il meccanismo di crisi

In seguito all'epidemia di coronavirus, è stato attivato il meccanismo di coordinamento per le crisi del Consiglio Ue per facilitare lo scambio di informazioni e rafforzare la cooperazione a livello politico tra gli Stati membri. Intanto Facebook scende in campo contro le fake news sul virus proveniente dalla Cina e si impegna a sostenere le campagne di informazione corrette da parte delle autorità sanitarie globali.