Coronavirus, il Congresso Usa approva un piano da 8,3 miliardi di dollari

Il Congresso degli Stai Uniti ha dato il via libera a un pacchetto da 8,3 miliardi di dollari per far fronte all'emergenza coronavirus. Il Senato ha dato il suo via libera dopo che nelle ultime ore anche la Camera aveva approvato il testo. Ora manca solo la firma del presidente Donald Trump. Le attese sono per un iter rapido visto che sia i democratici sia i repubblicani sono ampiamente a favore delle misure. "Tutto andrà bene", ha detto il tycoon.