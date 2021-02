Coronavirus, Ema approva anticorpi monoclonali somministrati a Trump

Italy Photo Press

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema ha approvato l'utilizzo del farmaco noto come Regn-Cov2, sviluppato da Regeneron Pharmaceuticals e Roche e composto da casirivimab e imdevimab, due anticorpi monoclonali. "Può essere usato in pazienti che non richiedono ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio di sviluppare una malattia grave", si legge in una nota. Il farmaco venne somministrato a Donald Trump durante il ricovero per Covid-19.