Coronavirus, California: lockdown stretto per decine di milioni di persone

Ansa

La maggior parte del territorio della California è sotto stretto lockdown alla luce di un balzo dei casi di coronavirus. L'ordinanza che invita gli abitanti a restare a casa riguarda l'85% dei 40 milioni di abitanti dello Stato e sarà in vigore per almeno tre settimane, per coprire il periodo natalizio. Molte attività produttive resteranno chiuse e le persone non potranno incontrare nessuno al di fuori delle loro famiglie.