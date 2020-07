Coronavirus, Austria: "Presto riapriremo ai viaggi per la Lombardia"

Il ministro degli esteri austriaco, Alexander Schallenberg, si è detto "fiducioso che molto presto potrà essere revocato l'avviso di viaggio per la Lombardia". Anche nel caso di seconda ondata dell'epidemia di coronavirus, "cercheremo soluzioni per garantire Schengen ed evitare la chiusura dei confini come a marzo. Riaprire è più difficile di chiudere e con l'Italia abbiamo testato la soluzione regionale, poi applicata anche in Germania".