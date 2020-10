Coronavirus, AstraZeneca: "La sperimentazione del vaccino continua"

Afp

Le valutazioni effettuate "non hanno condotto ad alcuna preoccupazione in merito alla continuazione dello studio in corso" per la sperimentazione del vaccino anti-Covid. Lo afferma la multinazionale AstraZeneca, che sta sviluppando il farmaco in collaborazione con l'Università di Oxford e la Irbm di Pomezia in riferimento alla notizia, poi smentita, della morte di un volontario coinvolto nella sperimentazione.