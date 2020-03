Coronavirus, a New York deve restare a casa il 100% dei lavoratori

Anche negli Stati Uniti arrivano misure più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus. Nello Stato di New York al 100% dei lavoratori, ad eccezione del personale essenziale, è stato chiesto di non spostarsi. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo. "Restate a casa, non prendete i trasporti pubblici a meno che non sia necessario", ha detto.