Coronavirus, a New York chiude al pubblico il Palazzo di Vetro

Il Palazzo di Vetro di New York sospende l'accesso al pubblico e le visite guidate come misura precauzionale per il coronavirus. Lo comunica il portavoce: "Per eccesso di prudenza e in seguito alla decisione di ridurre il numero del personale, è stato deciso di sospendere temporaneamente tutte le visite guidate fino a nuovo avviso". Le misure entreranno in vigore alle 20 locali (le due in Italia).