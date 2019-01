Coree, Moon: "Imminente un secondo summit tra Trump e Kim"

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa un gesto mentre incontra il leader della Corea del Nord Kim Jong Un all'inizio dello storico vertice USA-Corea del Nord, presso l'Hotel Capella sull'isola di Sentosa a Singapore il 12 giugno 2018. Donald Trump e Kim Jong Un sono diventati il ​​12 giugno i primi leader statunitensi e nordcoreani che si sono incontrati, si stringono la mano e negoziano per porre fine a uno stallo nucleare decennale.

La visita di Kim Jong Un in Cina segnala "l'imminente secondo summit" del leader nordcoreano col presidente Usa Donald Trump. E esserne convinto è il presidente sudcoreano Moon Jae In, che, nella conferenza di inizio anno, auspica che il faccia a faccia "consolidi la pace". Moon lavorerà ai "residui problemi" con gli Usa, come le sanzioni, accettando con favore l'offerta di Kim di far partire i comuni progetti economici.