Corea del Nord vuole aumentare la produzione di "materiale nucleare militare"

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha chiesto un aumento della produzione di "materiale nucleare militare" e la fabbricazione di armi più potenti.

Lo hanno riferito i media statali, ribadendo una precedente promessa del dittatore di aumentare la produzione di armi nucleari "in modo esponenziale". L'annuncio è arrivato poco prima dell'arrivo programmato della portaerei della Marina statunitense "Nimitz" in Corea del Sud. Kim ha affermato che la Corea del Nord deve essere pronta a usare le sue armi nucleari "ovunque e in qualsiasi momento".