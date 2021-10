Corea del Nord, Kim: gli Usa causa principale delle tensioni

-afp

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accusato gli Stati Uniti delle tensioni nella penisola. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale coreana. "Gli Stati Uniti sono la causa principale dell'instabilità - ha detto Kim - e nonostante le smentite e gli appelli di Washington al dialogo, non ci sono le basi per credere che non siano ostili".