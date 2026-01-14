Logo Tgcom24
Mondo
CAMBIAMENTO CLIMATICO

Copernicus, il 2025 è il terzo anno più caldo della storia

È la prima volta che un periodo di tre anni supera il limite di 1,5 °C

14 Gen 2026 - 06:58

Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, solo lievemente (di 0,01 °C) più freddo del 2023 e di 0,13 °C più freddo del 2024, l'anno più caldo mai registrato. Lo ha reso noto oggi Copernicus, il servizio meteo della Ue. Gli ultimi 11 anni sono stati gli 11 anni più caldi mai registrati. Le temperature globali degli ultimi tre anni (2023-2025) sono state in media superiori di oltre 1,5 °C rispetto al livello preindustriale (1850-1900). È la prima volta che un periodo di tre anni supera il limite di 1,5 °C. 

