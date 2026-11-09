Cop31, Cesvi: "Per El Niño 49 milioni di persone in più a rischio fame"

Quarantanove milioni di persone in più rischiano di cadere nella fame acuta entro la fine del 2027 a causa di El Niño. Mentre l'Organizzazione meteorologica mondiale indica un evento potenzialmente senza precedenti, il Programma alimentare mondiale stima che nei 45 Paesi già in crisi alimentare le persone in fame acuta possano passare da 225 a 274 milioni, il 22% in più.
Mancano però le risorse per intervenire a monte del problema: quando parliamo di sicurezza alimentare nei contesti di crisi, nel 2025, sono arrivati soltanto 10,55 miliardi di dollari sui 29 necessari, poco più di un terzo. La denuncia è di Cesvi, che nel giorno in cui si apre la Cop31, pone l'attenzione sulla necessità di finanziare meccanismi di prevenzione: "In occasione della Cop31 chiediamo di finanziare l'azione anticipatoria, prima che le previsioni diventino emergenze" afferma Stefano Piziali, direttore generale di Cesvi. Non solo: è stato chiesto ai governi riuniti ad Antalya e ai donatori anche di garantire finanziamenti flessibili e pluriennali per la sicurezza alimentare, fermando i tagli e dando potere decisionale e accesso ai fondi alle organizzazioni locali e di assicurare finanziamenti stabili alla raccolta dei dati sulla fame, perché ciò che non si misura rischia di restare senza risposta: per 14 Paesi, tra cui Sudan, Sud Sudan e Yemen, il Ghi 2026 non ha potuto calcolare il punteggio per mancanza di dati.
"Non servono nuove promesse. Adesso è fondamentale che i fondi - conclude Piziali - arrivino prima delle emergenze. Aiutare una famiglia prima che perda il raccolto significa evitare che i suoi membri si aggiungano ai 49 milioni di individui a rischio fame: si proteggono più vite e si riducono i danni".