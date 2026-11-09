Cop31, Cesvi: "Per El Niño 49 milioni di persone in più a rischio fame"

Mancano però le risorse per intervenire a monte del problema: quando parliamo di sicurezza alimentare nei contesti di crisi, nel 2025, sono arrivati soltanto 10,55 miliardi di dollari sui 29 necessari, poco più di un terzo. La denuncia è di Cesvi, che nel giorno in cui si apre la Cop31, pone l'attenzione sulla necessità di finanziare meccanismi di prevenzione: "In occasione della Cop31 chiediamo di finanziare l'azione anticipatoria, prima che le previsioni diventino emergenze" afferma Stefano Piziali, direttore generale di Cesvi. Non solo: è stato chiesto ai governi riuniti ad Antalya e ai donatori anche di garantire finanziamenti flessibili e pluriennali per la sicurezza alimentare, fermando i tagli e dando potere decisionale e accesso ai fondi alle organizzazioni locali e di assicurare finanziamenti stabili alla raccolta dei dati sulla fame, perché ciò che non si misura rischia di restare senza risposta: per 14 Paesi, tra cui Sudan, Sud Sudan e Yemen, il Ghi 2026 non ha potuto calcolare il punteggio per mancanza di dati.