Comunicazioni online, le App di appuntamenti potrebbero essere monitorate con le nuove norme Ue  

La commissione Ue per cercare di combattere la diffusione di materiale pedopornografico e di abusi su minori sta lavorando a nuove regole per i servizi di comunicazione online in modo da monitorarne i contenuti. Secondo il sito Euractive, nel mirino ci sarebbero in particolare i servizi di messaggistica delle App di appuntamenti, come Tinder, Bumble e OkCupid. Da valutare anche se i servizi di videoconferenza come Skype e Zoom dovranno essere sottoposti o meno al nuovo regolamento.