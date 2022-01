Colombia, Ue condanna "vile attacco" contro polizia di Cali

dal-web

L'Unione europea si è unita "alla comunità colombiana e internazionale nel condannare il vile attacco avvenuto a Cali il 7 gennaio" contro un camion che trasportava agenti della Squadra antisommossa della polizia, in cui 13 di essi sono rimasti feriti. "Riaffermiamo - si legge in una nota di Bruxelles - il nostro forte rifiuto del terrorismo e il nostro appello contro qualsiasi ingerenza della violenza nel processo elettorale in corso in Colombia".