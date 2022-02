Colombia: il governo approva l'uso industriale della cannabis

Il presidente della Repubblica colombiano, Iván Duque, ha annunciato che, con il sostegno di vari ministeri, è stata approvata una risoluzione che stabilisce tutti i meccanismi necessari per l'uso industriale della cannabis in settori quali l'alimentazione, le bevande e il tessile.

In un discorso Duque ha sottolineato che "questa risoluzione definisce e stabilisce tutti i meccanismi e le procedure per l'uso industriale della cannabis, chiarendo, ovviamente, che questa utilizzazione riguarda solo la componente non psicoattiva dello stupefacente".