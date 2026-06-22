Colombia: Abelardo de la Espriella eletto presidente, la sinistra chiede il riconteggio

Con oltre il 99% dei seggi scrutinati, Abelardo de la Espriella, il candidato appoggiato dal presidente Usa Donald Trump, è proclamato vincitore delle elezioni presidenziali della Colombia. "Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia", ha scritto a caldo de la Espriella sui social.
Una vittoria arrivata per un pugno di voti, secondo i dati preliminari, non ufficiali. Espriella avrebbe ottenuto il 49,67% dei voti mentre l'avversario, il senatore Ivan Cepeda, si sarebbe fermato al 48,69%. E proprio il leader della coalizione progressista Cepeda, non ha accettato il risultato e insieme al presidente uscente, Gustavo Petro, ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, ha invitato ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente. Da lunedì 22 giugno le commissioni sono al lavoro sullo scrutinio finale.
"Ha vinto alla grande" ha commentato Donald Trump riferendosi alla vittoria elettorale del suo candidato. Trump allega al suo commento un articolo di justnews.now dal titolo "il candidato sostenuto da Trump in Colombia ha un vantaggio ridotto in una sfida dall'esito incerto". Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato telefonicamente con de la Espriella. "Non vediamo l'ora di collaborare strettamente con l'amministrazione entrante per promuovere la cooperazione regionale in materia di sicurezza, porre fine all'immigrazione illegale verso gli Stati Uniti e rafforzare i nostri legami economici", ha detto Rubio.