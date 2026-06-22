Colombia: Abelardo de la Espriella eletto presidente, la sinistra chiede il riconteggio

Una vittoria arrivata per un pugno di voti, secondo i dati preliminari, non ufficiali. Espriella avrebbe ottenuto il 49,67% dei voti mentre l'avversario, il senatore Ivan Cepeda, si sarebbe fermato al 48,69%. E proprio il leader della coalizione progressista Cepeda, non ha accettato il risultato e insieme al presidente uscente, Gustavo Petro, ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, ha invitato ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente. Da lunedì 22 giugno le commissioni sono al lavoro sullo scrutinio finale.