Colloquio Zelensky-Macron, parlato di crimini russi e di negoziati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel nuovo colloquio avuto con il presidente francese Emmanuel Macron, ha discusso delle indagini sui crimini russi, della resistenza del suo esercito e del processo negoziale.

Lo ha riferito su Twitter. "Apprezziamo il forte supporto della Francia. Ci impegniamo per la pace in Ucraina, in Europa", ha scritto.